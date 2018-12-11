Отец Нурмагомедова раскрыл планы сына на случай дисквалификации в UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах сына в случае дисквалификации в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит ТАСС.

Отец спортсмена отметил, что даже в случае 9-месячного отстранения сын будет поддерживать форму, тренируясь ежедневно. «Работаем по 3,5 часа, но не больше», — уточнил он.

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Кроме того, в их планы входят поездки по миру. Абдулманап Нурмагомедов пояснил, что у них с Хабибом есть приглашения от президентов шести стран. Наиболее вероятными он видит визиты в Малайзию, Индонезию, Азербайджан, Туркмению и Киргизию.

10 декабря Атлетическая комиссия штата Невада отложила разбирательство по делу о драке, случившейся после боя Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Слушания перенесены на 29 января 2019 года из-за того, что юристы россиянина не смогли договориться с американскими властями.

В октябре Нурмагомедов провел первую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора болевым приемом. После сдачи соперника россиянин выпрыгнул за пределы октагона и затеял драку с секундантами ирландца. В этот момент секунданты Нурмагомедова атаковали оставшегося в клетке Макгрегора. В конфликт вмешались охрана и полиция. Разбирательство продолжается до сих пор, санкции грозят всем участникам потасовки.

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