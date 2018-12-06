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Нурмагомедов и Макгрегор проигнорируют слушания о драке после боя

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов и ирландский спортсмен Конор Макгрегор пропустят заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором будет рассматриваться дело о драке с их участием после боя на турнире UFC 229. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Слушание состоится 10 декабря. Отмечается, что к этому моменту стороны могут прийти к мировому соглашению. Если этого не произойдет, то представители Нурмагомедова будут просить отстрочить вынесение приговора до следующего заседания комиссии, которое назначено на 29 января.

Представитель комиссии отказался отвечать на вопрос о том, насколько продолжительной может быть дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора.

Бой между россиянином и ирландцем состоялся в октябре в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил болевым приемом, после чего напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дениса. В результате этого в октагоне и за его пределами возникла массовая драка с участием команд бойцов.

В настоящий момент Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы.

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