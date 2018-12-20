Отец Нурмагомедова назвал цену за новый бой с Макгрегором

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный матч-реванш с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Его слова передает Sport24.

«Нам предлагали 15 миллионов за реванш с Конором. Зачем? 30, ребята, 30», — заявил Нурмагомедов. Он также отметил, что требуется уважать и других бойцов, претендующих на титульный бой с его сыном. В их числе он назвал американцев Тони Фергюсона и Дастина Порье.

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

Нурмагомедов как и Макгрегор пока не могут принимать участие в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмены дисквалифицированы из-за беспорядков после их поединка на турнире UFC 229.

7 октября 30-летний россиянин отстоял титул чемпиона UFC в легком весе, вынудив Макгрегора сдаться. После боя ирландец заговорил о готовности к реваншу.

Российский боец остается непобежденным в MMA: в его активе 27 побед в 27 поединках. 11 из них он провел под эгидой UFC. У Макгрегора — 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC. При этом он завоевывал титул в двух разных весовых категориях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!