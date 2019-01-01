Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Канады и вышла в плей-офф чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом во вторник, 1 января, сообщает ТАСС.

Встреча сборных России и Канады завершилась со счетом 2:1. Счет на третьей минуте матча открыл игрок канадской команды Коди Гласс. В команде победителей отличились Григорий Денисенко на шестой минуте и Павел Шэн на 52-ой.

Подопечные Валерия Брагина вышли в четвертьфинал турнира и финишировали на первом месте в таблице группы А, набрав 12 очков. Канадская сборная разместилась на втором месте с 9 очками.

28 декабря российская молодежка разгромила команду Дании в первом матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Молодежный ЧМ по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (Канада). Турнир начался 26 декабря и завершится 5 января. В следующем матче 3 января российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии, которая заняла четвертое место в группе В.

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