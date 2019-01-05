Капитан российской молодежки извинился за выходку после поражения от США

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин в Twitter принес извинения за свое поведение после поражения от США в полуфинале чемпионата мира. На церемонии награждения нападающий раздраженно бросил шлем, вызвав недовольство болельщиков на трибунах, а в ответ на неодобрительный гул нецензурно выругался.

Костин сообщил, что пересмотрел эпизод со своей выходкой в повторе и признал свою неправоту. Хоккеист объяснил, что очень хотел принести победу своей стране, семье и партнерам и что он с трудом воспринял поражение. «Из-за разочарования и боли я повел себя плохо», — добавил игрок.

Он попросил прощения у американских хоккеистов, находившихся на трибунах болельщиков и всех, кто смотрел матч.

Россияне уступили американцам в полуфинале молодежного ЧМ со счетом 1:2. В матче за третье место российская сборная сыграет с Швейцарией 6 января в 0:00 по московскому времени. За золото поспорят команды США и Финляндии. Мировое первенство проходит в канадском Ванкувере.

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