Российская молодежка разгромила сборную Словакии на ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Словакии и вышла в полуфинал чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Об этом в четверг, 3 января, сообщает ТАСС.

Встреча в четвертьфинальном матче завершилась со счетом 8:3. Счет на шестой минуте открыл игрок российской команды Григорий Денисенко, на седьмой и восьмой минутах отличились Степан Старков и Александр Алексеев, на 11-ой — Никита Шашков. Клим Костин забросил две шайбы на 32-ой и 39-ой минутах, а Кирилл Слепец и Илья Морозов — на 40-ой и 53-ей.

В составе Словакии авторами заброшенных шайб стали Мартин Фегервары на 44-ой минуте, а также Милош Роман на 59-ой и Михал Иван на 60-ой.

Отмечается, что подопечные Валерия Брагина одержали свою самую крупную победу на нынешнем турнире, забросив наибольшее количество шайб. В ночь на 5 января россияне сыграют в полуфинале со сборной США, которая в четвертьфинале обыграла чехов со счетом 3:1.

1 января российская молодежка одержала победу над сборной Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Молодежный ЧМ по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (Канада). Турнир начался 26 декабря и завершится 5 января.

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