Капитан российской молодежки назвал русофобов причиной поражения на ЧМ

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин прокомментировал поражение от США в полуфинале молодежного чемпионата мира 2019 года. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист посетовал на незасчитанный в первом периоде гол. Костин отметил, что в Национальной хоккейной лиге такие голы засчитываются, так как движения коньком у защитника Никиты Шашкова не было.

«Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь (чемпионат мира проходит в канадском Ванкувере — прим. «Ленты.ру») все и все против нас. Внутри пустота», — добавил он.

5 января сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира со счетом 1:2. На восьмой минуте Шашков замкнул передачу защитника Дмитрия Саморукова, однако сделал это коньком, и арбитры не засчитали взятие ворот.

В матче за третье место россияне сыграют со швейцарцами. Матч пройдет 6 января и начнется в 0:00 по московскому времени.

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