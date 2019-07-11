Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал смену главного тренера в сборной России. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк заявил, что выводы были сделаны по итогам прошедшего чемпионата мира. Он отметил, что тренерский штаб остался практически прежним, так как все было сделано в интересах подготовки команды. «У Воробьева опыт большой, мы все равно с ним будем поддерживать контакт», — подытожил глава ФХР.

10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.

Воробьев возглавлял сборную Россию с апреля 2018 года. Под его руководством россияне выступили на двух чемпионатах мира. В 2018-м команда выбыла на стадии четвертьфинала, в 2019-м завоевала бронзовые медали турнира.

Кудашов начал тренерскую карьеру в 2012 году. С 2015-го по 2017-й он возглавлял «Локомотив» из Ярославля. С апреля 2018 года специалист входил в тренерский штаб сборной России.

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