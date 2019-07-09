Сборная России по хоккею поменяет тренера

Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.

На этом посту он сменит Илью Воробьева, возглавлявшего национальную команду с апреля 2018 года. Воробьев будет работать в штабе сборной.

В мае этого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявлял, что Воробьев останется на своем посту. Третьяк отметил, что у тренера действует контракт.

Под руководством Воробьева россияне выступили на двух чемпионатах мира. В 2018-м команда выбыла на стадии четвертьфинала, в 2019-м завоевала бронзовые медали турнира.

47-летний Кудашов начал тренерскую карьеру в 2012 году. С 2015-го по 2017-й он возглавлял «Локомотив» из Ярославля. С апреля 2018 года специалист входил в тренерский штаб сборной России.

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