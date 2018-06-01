Проваливший чемпионат мира по хоккею тренер продолжил работу со сборной России

Федерация хоккея России (ФХР) подписала соглашение с главным тренером сборной страны Ильей Воробьевым. Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на два. Штаб сборной России продолжит работу в команде в том же составе.

Воробьев также подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение действует два года.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России в апреле 2018-го, заменив на этом посту Олега Знарка.

На чемпионате мира в Дании сборная России под руководством Воробьева вылетела с турнира. Команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 и впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства.

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