Знарку предложили вернуться в сборную России

Федерация хоккея России (ФХР) предложила бывшему главному тренеру сборной Олегу Знарку продолжить работу в качестве консультанта. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок (контракт Знарка с федерацией истекает 31 мая — прим. «Ленты.ру») Мы с ним хотим работать, не против этого», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

17 мая сборная России вылетела с чемпионата мира по хоккею. Команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4:5.

Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен Илья Воробьев.

Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира Олимпийских играх в Пхенчхане.

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