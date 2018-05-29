Сборная России по хоккею оставит провалившего чемпионат мира тренера

Федерация хоккея России (ФХР) собирается предложить двухлетний контракт исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Илье Воробьеву с возможностью продления еще на два года. Об этом сообщает ТАСС.

«Воробьев сейчас подаст нам программу действий. Но мы планируем подписать контракт на два года плюс еще два. На весь олимпийский цикл? Да, но сначала посмотрим, как пройдут первые два года», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

19 мая Третьяк предложил бывшему главному тренеру сборной Олегу Знарку продолжить работу в качестве консультанта. Знарок покинул пост наставника команды в апреле 2018-го. Его сменщиком стал Воробьев.

На чемпионате мира в Дании сборная России под его руководством вылетела с чемпионата мира. Команда проиграла канадцам в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 и впервые с 2013 года осталась без медалей мирового первенства.

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