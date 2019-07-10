Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал свой уход

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал свой уход из национальной команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Воробьев назвал честью и полезным опытом работу в сборной России. Он поблагодарил сотрудников, игроков команды и болельщиков. «Спорт вообще и тренерская работа — очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Я всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю ярких побед», — добавил тренер.

Воробьев отметил, что на чемпионате мира в Братиславе от россиян ждали победы. «Но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года», — высказался он.

Об уходе Воробьева стало известно 9 июля. Днем позже информация появилась на сайте Федерации хоккея России. Новым тренером команды стал Алексей Кудашов.

Под руководством Воробьева россияне выступили на двух чемпионатах мира. В 2018-м команда выбыла на стадии четвертьфинала, в 2019-м завоевала бронзовые медали турнира.

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