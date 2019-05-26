Третьяк похвалил российских хоккеистов за игру в сборной вместо отдыха в Майами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о хоккеистах из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих за сборную России. Его слова приводит Sport24.

«Игроки из НХЛ могли бы уехать отдыхать в Майами, но они приезжают в сборную, чтобы биться за страну», — заявил Третьяк.

Он поблагодарил игроков НХЛ за участие в жизни команды. Глава ФХР вспомнил, как нападающий Александр Овечкин выступал за сборную России с травмой, и посчитал, что это стало хорошим примером для молодых игроков.

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25 мая сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира. Встреча против команды Финляндии завершилась со счетом 0:1. После этого жена Овечкина Анастасия Шубская заявила, что россияне, в отличие от фанатов НХЛ, не умеют поддерживать игроков. В ответ на это пользователи соцсетей раскритиковали хоккеистов, выступающих в национальной лиге.

26 мая российские хоккеисты встретятся с чехами в матче за третье место. Он начнется в 16:45 по московскому времени. Финальный матч между Канадой и Финляндией — в 21:15.

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