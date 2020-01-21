Президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, Третьяк обратился к врачам из-за проблем со здоровьем. Он пожаловался на незначительные боли в области сердца. Главе ФХР была оказана первая помощь, после чего он отказался от госпитализации.
Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. За свою профессиональную карьеру голкипер трижды побеждал на Олимпийских играх (в 1972, 1976 и 1984 годах) и десять раз выигрывал чемпионаты мира в составе сборной СССР. Международная федерация хоккея (IIHF) признала Третьяка лучшим игроком 20 века. Вместе с Ириной Родниной он зажег Олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады в Сочи 7 февраля 2014 года.
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