Жители Капустина Яра попросят Путина о помощи

Жители села Капустин Яр Астраханской области подготовили к президенту России Владимиру Путину два обращения, в которых описали все насущные проблемы и попросили взять ситуацию под личный контроль. Россияне планируют отправить письма главе государства после того, как закончат сбор подписей, сообщает издание «ПУНКТ-А».

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С инициативой написать президенту выступил местный житель, руководитель районного отделения партии «Родина» Иван Есипов. В настоящий момент ему удалось собрать 130 подписей. По словам мужчины, в первом письме односельчане описали коммунальные проблемы. Они отметили, что в районе функционирует проложенный в 1970-х годах водопровод, который за десятилетия порядком износился. В обращении активисты подчеркнули, что району выделяли деньги на строительство новой ветки для подачи воды, но планы так и не были реализованы.

Жители Капустина Яра также пожаловались на отсутствие сотрудников полиции. По их подсчетам, в местном отделении работает только один участковый. В письме активисты рассказали и о транспортной проблеме, из-за которой они с трудом добираются до школы, детского сада и работы. Вторую петицию односельчане посвятили благоустройству села и рассказали о стаях бродячих собак, нерегулярном вывозе мусора, состоянии дорог и отсутствии газа в некоторых домах.

Ранее в ноябре матери-одиночке из города Дзержинска Нижегородской области дали квартиру после того, как летом 2019 года она обратилась на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. Через несколько месяцев россиянке позвонили из администрации и пообещали выделить жилье. Весной 2020 года женщина получила благоустроенную квартиру в новом доме. До этого момента она проживала в аварийном здании без водоснабжения и канализации.

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