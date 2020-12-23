Путин призвал вытащить людей из трущоб

Президент России Владимир Путин высказался о расселении ветхого жилья в ходе состоявшегося в среду, 23 декабря, совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства призвал окончательно решить вопрос с переселением россиян из аварийного жилья. Он также потребовал не допустить появления новых аварийных домов. «Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья, — отметил президент. — Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались».

Ранее на том же заседании Путин обозначил проблему роста цен на жилье в России. Он связал удорожание квадратных метров с запуском программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

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