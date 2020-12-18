В четырех муниципалитетах Пермского края полностью расселили аварийное жилье

Четыре территории Пермского края полностью выполнили все показатели по расселению ветхого жилья, отнесенного к этой категории до 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В числе лидеров по расселению в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Куединский район и Ординский городской округ. Еще две территории — Березники и Сивинский район — выполнили план в прошлом году.

По данным министерства строительства региона, наибольший объем ветхого жилья расселен в Березниках — 1787 квадратных метров. В новые квартиры переехали 148 человек.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.