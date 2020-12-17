В Петербурге задумали использовать японские технологии для борьбы с пробками

Власти Санкт-Петербурга планируют использовать японские технологии для борьбы с пробками в городе в рамках реализации проекта «Умный город», который входит в нацпрограммы «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Петебурге существуют проблемы заторов в улично-дорожной сети, невысокого уровня спроса на передвижение на общественном транспорте, трудности парковки, а также перегруженности трафика как в центре, так и на въезде в город. При этом, как отмечают в администрации города, решению транспортных проблем содействует развитие метрополитена и наземного электрического транспорта.

Новую модель транспортного обслуживания населения Санкт-Петербурга планируется внедрить к 2022 году. Приоритетом реформы будет развитие общественного транспорта. Планируется также расширение зоны парковок, увеличение количества остановок, обновление автопарков, создание системы единых условий проезда.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.