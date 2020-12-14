Во Владивостоке ввели в эксплуатацию проблемный дом-долгострой

Дом-долгострой, который признали проблемным три года назад, ввели в эксплуатацию в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве Приморья сообщили, что квартиры в доме получат свыше 230 семей. «Многоквартирный жилой дом, который с 2017 года считался проблемным объектом, удалось достроить благодаря государственному финансированию и деятельности краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков», — говорится в сообщении.

Строительство дома началось в 2016 году, однако сроки работ были нарушены, и объект несколько лет стоял заброшенным.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.