В Московской области за неделю из аварийного жилья переехали 39 человек

В Московской области на минувшей неделе на территории восьми городских округов из аварийного жилья переселили 39 человек в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ранее они проживали в 20 жилых помещениях площадью около 0,8 тысячи квадратных метров. Это жители Коломенского, Дмитровского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского городских округов, а также Каширы, Ступино, Егорьевска и Серебряных Прудов.

Отмечается, что в 2020 году в рамках выполнения мероприятий по расселению аварийного жилого фонда в регионе планируется расселить свыше 46 тысяч квадратных метров жилья.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, а почти треть россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.