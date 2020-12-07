На севере Свердловской области 186 семей покинули аварийные дома

В Волчанске, Новой Ляле и Лобве на севере Свердловской области для переселения из аварийного жилья сдали четыре многоквартирных дома. В них смогут жить 186 семей, сообщает ОТВ.

В Волочанске по нацпроекту «Жилье и городская среда» построили два дома. На улицу Пионерскую из 25 аварийных строений переедут 136 человек, а в новостройке на Парковой поселятся 77 человек, их расселят из 19 домов.

Ключи от новых квартир также получили жители Лобвы и Новой Ляли — всего 91 семья.

Отмечается, что программа по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, начала работать с прошлого года. За это время новые квартиры получили 2950 жителей Свердловской области — это почти на 20 процентов больше, чем планировалось.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.