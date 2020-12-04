В Волгограде начали закупать новую партию квартир для жителей аварийных домов

В Волгограде объявили аукционы на приобретение еще 139 квартир для жителей города, переселяющихся из аварийных домов. Расселение проводится в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает ИА «Высота 102».

Жилье планируется приобретать в новостройках, в квартирах должна быть сделана чистовая отделка и обустроены санузлы и установлены кухонные плиты. В рамках аукциона планируется закупить 42 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 31 трехкомнатная квартира.

Застройщик должен передать новые квартиры для расселения горожан не позднее четвертого квартала 2021 года.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.