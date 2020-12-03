В российском городе появились арт-объекты для развития фантазии

На улице Усова в Томске появились две инсталляции из бревен, которые не имеют четкого практического применения, но способствуют развитию фантазии у детей и взрослых. Об этом сообщает РИА Томск со ссылкой на архитектора областного Центра развития городской среды Алину Кривошеину.

Два арт-объекта напоминают собой гигантский крест. «Второй объект "Дерево" является своеобразной доминантой и точкой притяжения пространства и главной площади бульвара», — пояснила Кривошеина.

С 2019 года на улице Усова велись работы по благоустройству. Так появился «Сад ветра», где старые тополя и клены заменили новыми растениями, деревьями и кустарниками. Осенью 2020 года на улице появились батуты.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек и почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды.