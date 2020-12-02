В России заявили о снижении ставок по ипотеке до четырех процентов

Среднюю ставку по ипотеке в России намерены снижать до четырех-пяти процентов годовых, чтобы соответствовать мировым стандартам. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран — ипотека должна быть четыре-пять процентов, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству», — сказал вице-премьер.

Материалы по теме Дверь в никуда В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры? Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?

Он добавил, что в Китае средняя ипотечная ставка равняется трем-пяти процентам и последние 10 лет строится один квадратный метр на человека, из-за чего жилищное строительство является одной из основ развития экономики КНР. В России планируют достичь уровня в 0,82 «квадрата» на человека к 2030 году.

«Мы тоже будем эту тему поддерживать, пока заложено, что ипотека у нас должна быть на уровне шести процентов (согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» — прим. «Ленты.ру»), но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать», — подытожил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер сообщил, что намерен бороться за продление сроков программы льготной ипотеки под 6,5 процента. «Без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны», — заявил Хуснуллин. При этом в Центробанке предупредили, что программы с господдержкой необходимо вовремя свернуть, поскольку иначе доступность жилой недвижимости в стране может снизиться из-за роста цен на первичном рынке.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru