Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке

До конца 2020 года средняя ставка по жилищным кредитам в России может вырасти до 7,5 процента, а в первом квартале 2021-го — до 7,7 процента. Об этом заявили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежды Караваевой, во втором квартале 2021-го ставки могут увеличиться еще более существенно из-за завершения программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки Центробанка.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень предупредил, что рост ипотечных ставок возможен на фоне высокого спроса на жилищные кредиты. Потенциал снижения стоимости ипотеки исчерпан, подчеркнул он.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина и старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин заявили, что к концу года ставка по ипотеке составит 7-7,5 процента.

Ранее в ноябре россиян предупредили об исчезновении выгоды от ипотеки под 6,5 процента. По мнению экспертов, экономический эффект от льготной ипотеки под 6,5 процента годовых полностью исчерпает себя, если цены на строящееся жилье в российских городах-миллионниках вырастут еще на 10 процентов по сравнению с текущим уровнем.

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