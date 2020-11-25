Объяснено внезапное стремление россиян гасить ипотеку досрочно

Россияне внезапно начали массово гасить ипотеку досрочно, чтобы защититься от инфляции и взять новые займы по пониженным ставкам в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Такое мнение РИА Новости высказал начальник управления информационно-аналитического контента компании «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению специалиста, граждане также стремятся досрочно погасить ипотеку, чтобы перераспределить сбережения на фоне снижения ставок по вкладам в банках. «На мой взгляд, одним из ключевых является досрочное закрытие [ипотеки] со стороны тех, кто имел сбережения», — пояснил Карпунин.

Эксперт не ожидает волны досрочных погашений в будущем: уже в следующем году, по его словам, ситуация на рынке ипотеки нормализуется. «В абсолютном выражении объем досрочных погашений может остаться высоким на фоне общего роста объема ипотечных кредитов, но дальнейшего ускорения темпов роста показателя не ожидается», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале объем досрочно погашенных ипотечных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей, что является рекордным квартальным показателем для российского рынка. В июле-сентябре объем закрытых раньше срока кредитов на 82,2 процента превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению со вторым кварталом 2020-го этот показатель увеличился почти в полтора раза.

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