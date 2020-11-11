В ЦБ оценили качество российской ипотеки

Качество ипотеки в России остается высоким. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду, 11 ноября, передает РИА Новости.

Набиуллина отметила, что банки консервативны в вопросах кредитования. «В ситуации, когда пандемия может негативно влиять и влияет на доходы граждан, банки даже более консервативно подходили к выдаче новых ипотечных кредитов», — сказала она. По словам председателя ЦБ, доля ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) в России снижается: в первом квартале 2020-го ее оценивали в 32 процента, во втором — менее чем в 28 процентов. Такие кредиты во всем мире считаются наиболее рискованными.

Ранее сообщалось, что совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год. Некоторые эксперты предрекают стране ипотечный кризис — он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье.

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