Лидер «Несчастного случая» рассказал о проблемах с выплатой ипотеки

Лидер российского музыкального коллектива «Несчастный случай» Алексей Кортнев столкнулся с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Ему пришлось продать часть имущества, чтобы выплатить ипотечный кредит. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Кортнев отметил, что группа осталась без работы на полгода, ее доходы упали на 99 процентов. «На нулевом пайке просидели шесть месяцев и одну неделю. При этом были совершено не ясны перспективы», — посетовал артист. По его словам, в настоящее время концертов «в разы меньше», частные вообще почти не проводятся.

«Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить ее», — сообщил музыкант. По данным издания, в настоящее время Кортнев с семьей живет в деревне за МКАД, неподалеку от аэропорта Внуково.

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