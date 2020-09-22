Ремонт в российской квартире закончился поножовщиной

В Тюмени 36-летний мужчина нанес колото-резаное ранение женщине — своей сожительнице — в пылу ссоры, разгоревшейся во время выполнения ремонтных работ в квартире. Пара клеила обои и одновременно употребляла спиртное, сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили полицейские, 43-летняя потерпевшая проживала совместно с подозреваемым в своей квартире. Накануне происшествия пара и родная сестра женщины вместе делали косметический ремонт. После полуночи сестра хозяйки ушла спать, а сожители решили выпить и продолжить клеить обои. Около четырех утра между ними произошла ссора, закончившаяся поножовщиной.

В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и ударил им возлюбленную в грудную клетку. От шума проснулась сестра потерпевшей, она вызвала медиков. Пострадавшую пришлось госпитализировать. В отношении ее сожителя возбуждено уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью россиянину грозит десятилетний тюремный срок.

Ранее сообщалось, что одна из героинь юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева приобрела квартиру в Москве и взялась самостоятельно ее ремонтировать. Звезда выполнила, в частности, часть малярных работ, потратив на это около шести часов.

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