Подмосковного мэра заподозрили в содержании личной прислуги за счет бюджета

Подмосковные следователи проводят проверку информации о содержании за счет бюджета прислуги, работающей на семью главы городского округа Клин Алены Сокольской, сообщают «Известия».

По данным издания, мэр фиктивно устраивала своих домработниц, водителей и других помощников по дому на работу в дошкольные учреждения Клина: центр детства «Жемчужинка», детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик». В период с 2011-го по 2018 год, когда Сокольская занимала пост руководителя городского департамента образования, по такой схеме были оформлены восемь человек, в том числе парикмахер, специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, персональные няни детей чиновницы, личный водитель семьи.

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Зарплаты этим людям перечислялись на именные карты Сбербанка, о существовании которых они не знали. Одна из работниц Сокольской, которая 17 лет воспитывала ее дочерей, рассказала РЕН ТВ, что до недавнего времени не знала о своей работе в детсаду все эти годы. «У меня никаких карточек не было, никто мне их не давал. У меня мой доход был только зарплата — работа няней», — сказала женщина.

Телеканал указывал, что в «Жемчужинке» были фиктивно устроены несколько родственников мэра, которые помогали ей по хозяйству. Так, муж ее племянницы Александр Фирсов был водителем Сокольской. За несколько лет на него получили около 6,5 миллиона бюджетных рублей. Племянник госслужащей, сотрудник полиции Сергей Виноградов числился в штате детского сада, но по факту все время работал в отделе МВД по Клинскому району. На его имя переведено более миллиона рублей. Его жена Юлия Князева — известная в городе маникюрщица. С 2013 года оформлена в «Жемчужинке», в 2016-м по документам стала чиновницей.

РЕН ТВ отмечает, что в прошлом Алена Сокольская работала воспитательницей в «Жемчужинке». С 1993-го по 2006 год она возглавляла учреждение, затем ушла на повышение.

Муж чиновницы, бывший прокурор Тульской области Александр Козлов ранее был фигурантом крупного уголовного дела о крышевании прокурорами подпольных казино в Московской области. Обвинение ему не предъявили. «Известия» пишут, что у пары есть недвижимость в Испании и Турции на 1,26 миллиона евро. При этом с 2009-го по 2017 год их общесемейный доход составил всего 38,5 миллиона рублей.