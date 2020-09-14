Россиянка избила чиновника за отказ немедленно принять ее ребенка в детсад

Жительница Йошкар-Олы напала на чиновника, который отказался принять ее ребенка в детский сад, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 16 марта 2020 года 39-летняя женщина пришла в городское управление образования и потребовала немедленно выделить ее маленькому сыну место в детсаду. Сотрудник ведомства ответил ей отказом, поскольку ребенку было меньше двух лет, он не зарегистрирован в Йошкар-Оле и не стоит на учете как нуждающийся. Услышав это, россиянка избила госслужащего, ударив кулаком по лицу и ногой по ноге.

На мать завели дело о применении неопасного для здоровья насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Расследование завершено, дело готовится к отправке в суд.

Ранее в Челябинской области неизвестный в медицинской маске избил главу района, который «пошел наводить порядок» после совещания. Пострадавший предположил, что на него мог напасть один из местных кандидатов в депутаты.