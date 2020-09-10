Россиянин взялся ремонтировать чужие квартиры и продал их

В Стерлитамаке Республики Башкортостан передали в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, незаконно продавшего чужую недвижимость. Принадлежащая мужчине фирма взялась за выполнение отделочных работ в двух квартирах, но вместо ремонта бизнесмен организовал продажу жилья. Об этом сообщает Proural.info.

Как выяснили следователи, в августе 2018-го двое местных жителей обратились к россиянину, приняв его за представителя компании-застройщика. Они хотели купить квартиры в новостройке, где работала ремонтная фирма бизнесмена. При этом в здании действительно функционировал офис принадлежащей ему компании, но продажей квартир предприниматель не занимался.

Мужчина не стал указывать на ошибку покупателей — вместо этого он заключил с ними договоры купли-продажи чужого жилья. Граждане отдали ему 3,4 миллиона рублей. Находчивый бизнесмен тут же потратил деньги на личные нужды. Впоследствии, осознав обман, пострадавшие обратились в полицию. Предприниматель частично признал свою вину. Кроме этого, он выплатил обманутым некоторую сумму за причиненный ущерб.

Ранее в сентябре сообщалось о россиянине, который притворился риелтором и успешно продал чужую квартиру. Мужчина был оперативно задержан, в содеянном сознался и сообщил полицейским, что деньги успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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