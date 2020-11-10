Россияне заключили больше 100 тысяч сделок по льготной ипотеке

Росреестр зарегистрировал 107,8 тысячи сделок по программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой не более 6,5 процента и 16,4 тысячи сделок по программе сельской ипотеки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в мае было оформлено 9,3 тысячи сделок по льготной ипотеке. В последующие месяцы этот показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тысяч сделок в месяц в августе, сентябре и октябре.

Наибольшее число сделок по этой программе зарегистрировано в Приволжском федеральном округе — 27,1 тысяча. В числе регионов-лидеров также Санкт-Петербург (почти 15 тысяч сделок), Ростовская область (7,4 тысячи), Краснодарский края (7,2 тысячи), Татарстан (5 тысяч) и Башкирия (4,1 тысячи).

Программа сельской ипотеки оказалась наиболее популярна также в Приволжском федеральном округе — зарегистрировано 5,7 тысяч объектов.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.