Половина регионов России перевыполнила план по расселению аварийного жилья

План нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья на 2020 год выполнен почти на 150 процентов, программу перевыполнили 45 регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«По состоянию на 1 октября целевой показатель на 2020 год выполнен на 149 процентов. Свою программу выполнили уже 45 регионов», — сказал он.

Отмечается, что в соответствии с паспортом нацпроекта, в 2020 году из аварийных домов площадью 1,14 миллиона квадратных метров планировалось переселить 62,8 тысячи человек.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.