Площадь Революции в Шуе не приняли после благоустройства

Площадь Революции в Шуе Ивановской области, благоустроенная по нацпроекту «Жилье и городская среда», не будет принята из-за недоделок, которые были выявлены в ходе осмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Станислава Воскресенского.

Основные претензии — некачественная укладка плитки, наличие трещин и перепадов, плохо сделанные переходы к декоративным конструкциям и коммуникациям. На доделку площади подрядчик попросил еще неделю.

Шуя получила на благоустройство площади почти 100 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей — средства федерального проекта «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда», еще 54 миллиона рублей — грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.