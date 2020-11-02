В городе Хабаровского края открылся сквер для молодоженов

В Бикине (Хабаровский край) открылся сквер для молодоженов. Как сообщается на сайте правительства региона, это уже пятая территория, благоустроенная в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В городе появилось место, где молодожены вместе с родственниками могут сделать семейные фотографии. После реконструкции территория стала хорошим образцом современного городского пространства. В минувшие выходные в новом сквере Бикина поздравили первые молодые пары», — рассказали в министерстве ЖКХ края.

Отмечается, что в ходе благоустройства старое покрытие поменяли на брусчатку, провели освещение, установили уличные лавочки, урны, а также декоративные вазоны для цветов. По периметру площадки засеяли газон и высадили кусты сирени. Также в сквере обновили арт-объект в виде дерева для замков новобрачных и установили новую парковую беседку. Ремонт обошелся более чем в два миллиона рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2024 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.