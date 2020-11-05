В благоустройстве центральной улицы Вилючинска отразят всю историю города

Город моряков-подводников Вилючинск выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ИА «Камчатское время».

Всего в этой номинации участвовало 100 проектов из различных регионов России, в финал вышло 52. Концепция благоустройства включила в себя все аспекты истории города.

По словам главы администрации Вилючинского городского округа Галины Смирновой, все знают, что Вилючинск — город моряков-подводников, назвал он в честь Вилючинского вулкана. «Раньше здесь был рыболовецкий колхоз. А когда-то на месте нашего города располагалось стойбище коренных малочисленных народов – ительменов. Таким образом, концепция объединила все эти факты», — рассказала она.

Проект по благоустройству буду выполнять в четыре этапа. В следующем году благоустроят зону тихого отдыха и детскую площадку на территориях перед домами 1 и 12 по улицу Кронштадтская и домами 1 и 16 по улице Приморская.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.