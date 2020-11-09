В Благовещенске благоустроили больше 20 дворов

В текущем году в Благовещенске отремонтировали 24 двора в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ИА «Восток России».

Во дворах отремонтировали тротуары, обустроили переезды и оборудовали системы водоотведения, а также сделали наружное освещение, установили лавочки и урны. Отмечается, что при проведении работы учитывалось мнение местных жителей.

На благоустройство потратили 115,4 миллиона рублей. Из них 103,8 миллиона рублей — из федерального бюджета, а 11,6 миллиона рублей — из областного и городского.

Всего в этом году в Амурской области планируется благоустроить 42 дворовых и десять общественных территории. Работы проходят в Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородино, Тынде, Циолковском, Шимановске и поселке Прогресс.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.