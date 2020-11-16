20-летние близнецы нашли способ погасить ипотеку родителей

20-летние близнецы из Великобритании начали делать компьютерные игры и заработали достаточно денег, чтобы погасить ипотеку родителей. Их историю рассказало издание The Mirror.

Бен и Мэттью Хортон из английского графства Норфолк начали зарабатывать деньги еще в 13 лет. Они создали компьютерную игру на платформе Roblox и нашли способ брать деньги с игроков: братья предложили им платить по пять фунтов стерлингов (505 рублей), чтобы разблокировать дополнительные опции. Первые заработанные деньги программисты потратили на конфеты и пачку с 500 маршмэллоу.

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Когда подростки признались отцу, что у них есть счет в банке, на котором лежит 600 фунтов стерлингов (60,6 тысячи рублей), он решил, что сыновья торгуют наркотиками.

В 16 лет братья Хортон бросили школу и сосредоточились на разработке игр. К этому моменту каждый из них зарабатывал 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей) в год. Мэттью сосредоточился на создании качественных видео о персонажах игр, а Бен — непосредственно на разработке игр и программировании.

Благодаря заработанным деньгам близнецам удалось погасить ипотеку за дом родителей. Сейчас они вместе живут и работают в городе Кроли, графство Западный Суссекс, но мечтают о переезде в американский Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к другим разработчикам игр.

На данный момент британцы создали 21 игру на платформе Roblox. Они утверждают, что карантин из-за пандемии COVID-19 поспособствовал успеху их продукции: вовлеченность игроков выросла на 30-40 процентов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 12-летний мальчик смог заработать родителям на дом благодаря переодеваниям в девочку и урокам макияжа в Instagram-аккаунте. С ним заключают контракты косметические бренды, его приглашают на модные показы и телешоу.