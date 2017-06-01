Пекарь-самоучка заработала состояние на продаже тортов

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс, которая научилась печь, открыла собственный бизнес по продаже сладостей. Об этом пишет Daily Mail.

34-летняя Кайла Дениэлс (Kyla Daniels) начала учиться готовить около семи лет назад. В 2016 году матери троих детей удалось открыть собственное кафе по продаже десертов. У женщины покупают капкейки по четыре доллара за штуку. Австралийка вместе со своими сотрудниками печет по 400 пирожных в день, однако их раскупают до полудня.

Y O U 💕D I D 😜 I T Yet another sold out day with the last dozen heading off to a team meeting at Gosford Hospital A post shared by Cakes By Kyla (@cakesbykyla) on May 28, 2017 at 8:22pm PDT

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Дениэлся начала печь для собственных детей, готовя для них необычные торты на праздники. Женщина также создала странице на Facebook, куда загружала снимки своих десертов и начала получать заказы от желающих. В 2017 году австралийка планирует открыть второе кондитерское заведение.

В мае стало известно, что житель британского города Норидж, который готовит выпечку, сняв майку, приобрел популярность в социальных сетях. 25-летний Мэтт Адлард (Matt Adlard) начал готовить два года назад. Он публикует видеозаписи, на которых объясняет зрителям различные рецепты десертов и других блюд.