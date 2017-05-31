Полуобнаженный кондитер стал любимцем сети

Житель британского города Норидж, который готовит выпечку, сняв майку, приобрел популярность в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

25-летний Мэтт Адлард (Matt Adlard) начал готовить два года назад. Он публикует видеозаписи, на которых объясняет зрителям различные рецепты десертов и других блюд. Для роликов британец снимает майку и надевает лишь фартук. За обновлениями на YouTube-канале мужчины следят более 125 тысяч пользователей.

Ник Адларда в интернете — Topless Baker — переводится как «Пекарь топлес». Мужчина учит своих зрителей выпекать торты, шоколадные и клубничные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие блюда.

В январе сообщалось, что турецкий пользователь с ником Nusret стал звездой социальных сетей после публикации видео с нарезанием стейка. Ролик был размещен в его Twitter-аккаунте.