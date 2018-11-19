Тайский мальчик притворился девочкой и заработал родителям на дом

В Таиланде 12-летний мальчик смог заработать родителям на дом благодаря переодеваниям в девочку и урокам макияжа в Instagram-аккаунте. Об этом сообщает информационный портал Sora News 24.

Подросток по имени Нес из провинции Пхангнга с детства интересовался содержимым косметички матери и пробовал наносить макияж. Родители не осуждали его увлечение, напротив, давали советы и поддерживали. Когда Нес подрос, он завел аккаунт в Instagram, где начал выкладывать уроки макияжа и свои яркие образы. Благодаря косметике, накладным ресницам, парикам и платьям мальчика на снимках невозможно было отличить от девочки.

Фото опубликовано @nes_tyyy

Со временем подросток прославился в сети, сейчас на его аккаунт @nes_tyyy подписаны больше 291 тысячи человек. С Несом заключают контракты косметические бренды, его приглашают на модные показы и телешоу. На эти деньги он смог купить хороший дом для своей семьи.

«Несу всего 12 лет, но он смог построить дом для родителей. Спасибо всем щедрым людям», — написал он в своем аккаунте.

Нес признается, что некоторые одноклассники смеются над его хобби, но он не обращает на них внимания.

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