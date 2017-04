12-летний поклонник макияжа из Великобритании спел на шоу Эллен Дедженерес

Юный житель Уэльса Рубен де Мэйд (Reuben de Maid) принял участие в телепередаче американской ведущей Эллен Дедженерес, прибыв на съемки в макияже, пишет Cosmopolitan. 12-летний мальчик спел песню и дал журналистке интервью. Ролик с его выступлением стал хитом на Facebook.

Мэйд исполнил композицию And I Am Telling You I'm Not Going, с которой выступала американская актриса и певица Дженнифер Хадсон. Помимо музыки, которой, по словам мальчика, он занимает с раннего детства, американец с восьми лет увлекается макияжем. Подросток примеряет на себя различные образы, а также помогает навести красоту своей маме и младшей сестре.

Видео: Ellen DeGeneres / Facebook

Ролик с выступлением и интервью, которое Дедженерес взяла у Мэйда, набрал более 3,3 миллиона просмотров. Запись опубликовали на странице в соцсети Facebook телепередачи 17 апреля. В конце разговора американка подарила подростку ноутбук, стол для макияжа, а также аппаратуру, с помощью которой он сможет начать снимать ролики для собственного YouTube-канала.

Ранее в апреле стало известно, что жительница американского штата Аризона опубликовала на своей странице в Twitter видеозапись, на которой нанесла макияж своему спящему отцу. Ролик был загружен 16 апреля.