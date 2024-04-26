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14:01, 26 апреля 2024Мир

В Турции террористку приговорили к 1794 годам тюрьмы

Суд Стамбула приговорил террористку к 1794 годам тюрьмы

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Суд Стамбула приговорил террористку, совершившую атаку на проспекте Истикляль, в общей сложности к 1794 годам заключения в тюрьме. Об этом сообщает канал TRT.

«Подсудимая Ахлам Албашир была приговорена к семи пожизненным срокам с отягчающими обстоятельствами и 1794 годам лишения свободы за нападение, совершенное на улице Истикляль», — указано в публикации.

13 ноября 2022 произошел теракт на улице Истикляль в столице Турции. При взрыве пострадал 81 человек.

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