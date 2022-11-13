Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81

Вице-президент Турции Октай сообщил о 81 пострадавшем при взрыве в Стамбуле

При взрыве на популярной туристической улице в Стамбуле пострадал 81 человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Yenisafak.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Октай также заявил, что, нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. «В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние 2 из них оценивается как тяжелое», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.