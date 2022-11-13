Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине

Вице-президент Турции заявил, что теракт в Стамбуле совершила женщина

Теракт на популярной туристической улице в Стамбуле совершила женщина. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Yenisafak.

«Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние 2 из них оценивается как тяжелое», — сказал он. По словам вице-президента, в теракте погибли шесть человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.

О случившемся на пешеходной туристической улице Истикляль стало известно днем 13 ноября. Момент взрыва попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице в момент происшествия было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали разбегаться.