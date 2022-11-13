Турецкие власти пообещали в короткие сроки расследовать взрыв в Стамбуле

Власти Турции расследуют взрыв в Стамбуле в короткие сроки, виновные понесут наказание

Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине

Начало событий в новости Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине

Взрыв, прогремевший в центре Стамбула, будет расследован в короткие сроки, виновные понесут заслуженное наказание. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает ТАСС.

По его словам, число пострадавших выросло до 81 человека, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Теракт на популярной туристической улице Истикляль совершила женщина. Она привела в действие бомбу.

Взрыв на улице Истикляль прогремел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители принялись убегать от места взрыва.