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16:48, 13 ноября 2022Мир

Момент взрыва в Стамбуле попал на видео

Момент взрыва на туристической улице Истикляль в центре Стамбула попал на видео

Момент взрыва на туристической улице в центре Стамбула попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.

Уточняется, что взрыв произошел на пешеходной туристической улице Истикляль. По некоторым данным, в результате взрыва погибли 4 человека, пострадали не менее 11.

На кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители принялись убегать от места взрыва.

На место проишествия направлены полиция и медицинские бригады. Подробности и причины произошедшего не называются.

Варвара Кошечкина
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