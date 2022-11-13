Эрдоган допустил версию теракта после взрыва в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган заявил, что взрыв в центре Стамбула может быть терактом

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом"», — приводит агентство его слова.

О случившемся на пешеходной туристической улице Истикляль стало известно днем 13 ноября.

Момент взрыва попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице в момент происшествия было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали разбегаться.

Губернатор Стамбула Али Ерликая предварительно сообщал, что в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести, а раненых — до 53.

